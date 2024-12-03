70 yaşındaki Nihat dede eksi 15 derece suya girerek gençlere taş çıkartıyor

6 çocuk,19 torun dedesi Nihat Kurt, gençlere örnek olmak istediğini belirterek, "Gençler soğuğa alışık olsun, bu sporu yapsınlar. Dirençleri yüksek olsun. Ama soğuktan kaçıyorlar, spor yapmıyorlar. Torunlarıma yapmalarını söylüyorum. Sadece 8 yaşındaki torunum karın içinde yuvarlanıyor, soğuğa alışmaya çalışıp, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bana, dede yaşım biraz daha ilerlesin ben de senin gibi buz gibi suya gireceğim diyor. Gençlere öneriyorum kar, soğuk direnci artırır, sağlığa iyi gelir" diye konuştu.

İNSANLAR KORKUYOR, BANA KALBİMİN DURACAĞINI SÖYLÜYORLAR

Yaşından dolayı çevresindekilerin soğuk dereye girmesinden korktuğunu söyleyen Kurt, " kar yağdığında Kelkit deresine giren, soğuk suda yüzen benden başka kimse yok. Arkadaşlarım korkuyor, insanlar korkuyor bana kalbimin duracağını söylüyorlar. Halbuki soğuk suya girince kan daha iyi hareket eder. Direnç artar, vücut sıcak ve soğuğa alışır. Bu aktivite kan akışıma da iyi geliyor. Suda yaklaşık 5 dakika yüzdüm, yıkandım. Ellerimi buz ve karla yıkadım. Üç tane kızım üç tane oğlum var. 19 torunumdan sadece 8 yaşında olanına bu işi sevdirdim. Diğer çocuklarım ve torunlarıma da bunu aşılayacağım inşallah" dedi.