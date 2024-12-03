70 yaşındaki şizofren hastası Oruç donmak üzereyken bulundu

70 yaşında ve yüzde 65 şizofreni hastası olan Ali Oruç, unutkanlığı nedeniyle zaman zaman kayboluyor. Yalnız yaşayan Oruç'un kişisel bakımını kardeşi üstleniyor.

SOĞUKTAN DONMAZ ÜZEREYKEN BULUNDU

Ankara'nın Mamak İlçesinde 2 gün önce evinden ayrılan Oruçtan bir daha haber alınamadı. Mahalleli polisten yardım istedi. Aradan geçen 2 günün ardından 70 yaşındaki Ali Oruç, bir taksici tarafından donmak üzereyken bulundu.

MAHALLELİ ORUÇ İÇİN YARDIM İSTİYOR

Taksi şoförü orucu bulduktan hemen sonra karakola götürdü. Sık sık bu durumun yaşandığı belirten mahalle sakinleri dünya engelliler gününde Ali Oruç için yetkililerden yardım bekliyor.