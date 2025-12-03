70 yıl cezası bulunan azılı suçluya baskın

İstanbul Pendik'te ilçe emniyet ekipleri, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Dolunay Kaya'nın talimatıyla aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalarda, kasten adam öldürme suçundan aranan ve 18 Ekim'de Burhan M.'yi yaralayan 40 yaşındaki Eyüp Karul'un izine ulaştı. Uzun süredir hem polis hem de yargıdan kaçan Karul'un Pendik Harmandere Mahallesi'nde saklandığı belirlendi.

ÖZEL HAREKÂTLA 7 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın da güvenlik önlemlerinin artırılması yönündeki talimatları doğrultusunda Akın Sokak, Aydınlı Yolu Sokak ve Gaib Sokak abluka altına alındı. Polis ekipleri, tespit edilen adresler için önceden arama kararı çıkardı ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Bir apartmanın tamamı dahil 7 ayrı adrese girildi. Eyüp Karul düzenlenen ortak operasyonda kıskıvrak yakalandı.

3 İLDE FARKLI SUÇLARDAN ARANIYORDU

Şüphelinin sorgusunda Kırıkkale'de "kasten öldürme", Kırıkkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "hükümlü veya tutuklunun kaçması", İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", Bayburt İnfaz Bürosu'nda ise "hakaret" suçlarından arandığı ortaya çıktı. Eyüp Karul hakkında toplam 70 yıl 7 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

BAŞARI BELGESİYLE TALTİF EDİLDİLER

Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 25 tabanca mermisi ve 25 tüfek fişeği ele geçirildi. Karul, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonun ardından Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen başarı çalışmalar nedeniyle Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerini başarı belgesiyle taltif ederek tebrik etti.