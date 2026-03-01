71 yaşındaki kız kardeşe miras dayağı

Mardin'in tanınmış iş insanlarından Sadık Yay'ın ölümünün ardından aile içinde büyük bir miras savaşı başladı. İddialara göre, Yay'ın sağlığında ileri yaşı ve özel sağlık durumunun da kullanıldığı öne sürülerek taşınmazlar ve yüksek değerli mal varlıklarının büyük bölümü erkek çocuklar üzerine devredilerek, kız çocukları Sevim Erginoğlu ve Zehra Ulusoy ise mirasın neredeyse tamamından dışlandı.

Yasal haklarını almak için mahkemeye başvuran iki kardeş, bu kararlarının bedelini ağır ödedi. Dava sürerken, iddiaya göre 5 erkek kardeşinden en büyüğü olan Kemal Yay (65), Sevim Erginoğlu'nun (71) evine zorla girip fiziksel saldırıda bulundu. Yetmedi; davadan vazgeçmesi için ölüm tehdidinde de bulundu.