71 yaşindakı Nezahet nine: Burada evimden daha rahatım

ASRIN felaketine oğlu, gelini ve 2 torunuyla birlikte oturduğu binanın 3'üncü katında yakalanan ve enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan 4 çocuk annesi Osmaniyeli Nezahet Burak, Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Çukurova Erkek Yurdu'na yerleştirildi. Evinin yıkıldığını anlatan Nezahet Nine, "Gelinim, çocuklarıyla birlikte babasının yayladaki evine gitti. Beni de görevliler devletimizin yurduna getirdi. Burada evimden rahatım. Yemekleri çok güzel. Sıcak su var, kaloriferler yanıyor. Görevliler nasıl yardım edeceklerini şaşırıyorlar. Bu yaşıma kadar böyle bir ilgi görmedim. Devletimiz hepimize sahip çıktı. Allah bir daha böyle bir felaket daha yaşatmasın" dedi. -