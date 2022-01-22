72 yaşındaki "demir adam" Ali Bıdı şampiyonadan şampiyonaya koşuyor

Antalya' da, 72 yaşındaki "Demir Adam" lakaplı iş insanı Ali Bıdı, gençlere taş çıkartıyor. Kondisyon testinde biyolojik yaşı 33 çıkan Bıdı, 7 yılda yüzme, koşma ve bisikletle dünyanın etrafını bir buçuk kez turlayacak kadar mesafe kat etti. Çeşitli hastalıklar yüzünden 35 yıl ilaçlarla yaşayan ve 2014 yılında sporla tanışan iş insanı ve milli sporcu 72 yaşındaki Antalya'nın "demir adam"ı Avrupa ve dünya ikinciliğine kadar yükseldi. triatlonda dünya şampiyonu olmayı hedefleyen Antalya'da "demir adam" 3 çocuk 7 torun sahibi Ali Bıdı, Gönül verdiği triatlonda organizasyondan organizasyona koşuyor. Biyolojik yaşı 33 çıkan 72 yaşındaki Bıdı, bugüne kadar kazandığı 50 madalya, 30 kupa ve plaketi yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ'deki (ANFAŞ) makamındaki özel bölümde saklıyor. Türkiye'nin 'Demir adamı olarak bilinen çeşitli hastıklar yüzünden 35 yıl ilaçlarla yaşayan 72 yaşındaki biyolojik yaşı 33 olarak tespit edilen iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Avrupa ve dünya ikinciliğine kadar yükseldiği triatlonda dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.



Ali Bıdı, 7 yılda yüzme, koşma ve bisikletle dünyanın etrafını bir buçuk kez turlayacak kadar mesafe kat etti. Türkiye'nin 'Demir adamı olarak bilinen çeşitli hastıklar yüzünden 35 yıl ilaçlarla yaşayan 72 yaşındaki biyolojik yaşı 33 olarak tespit edilen iş insanı ve milli sporcu Ali Bıdı, Avrupa ve dünya ikinciliğine kadar yükseldiği triatlonda dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.





Haftada ortalama 25 ile 35 saat arası spor yapan Bıdı, 7 yılda 3 bin kilometre yüzdü. 45 bin kilometre bisiklete bindi, 20 bin kilometre de koştu. Toplamda 68 bin kilometreye ulaşan Bıdı, dünyanın etrafını bir buçuk turdan fazla kat ederek kendi yaş grubunda bir ilki gerçekleştirdi.



"BİYOLOJİK YAŞIM 33 ÇIKTI 120 YAŞINA KADAR YAŞAMAYA SÖZ VERDİM"



Kondisyon testinde biyolojik yaşı 33 olarak belirlenen Bıdı, "Tenis oynuyordum, koşuyordum. 2014'te ise önce triatlonla tanıştım ve çok keyif aldım. Katıldığım yarışmalarda Türkiye birincilikleri ve dünya ikincilikleri yaşadım. Ardından Ironman yapmamı önerdiler. Merak edip araştırdım. Bu spor, bin 900 metre yüzme, 91 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşmadan oluşuyor. Başkaları yapıyorsa ben de yaparım deyip Ironman'e başladım. 2 Avrupa ikincisi ve 2 kez dünya ikincisi oldum. Pandemi nedeniyle dünya şampiyonası 2022 Kasım ayına ertelendi. Amacım oraya katılarak dünya birinciliğini ülkeme getirmek. 2024 yılında da Yeni Zellanda da şampiyonaya davet edildim . 2022 14 Agustos'ta Kazakistan'ın Astonadaki Demiradam şampiyonasına katılacağım. Cezayir Grafanda 2021 yılında 5 ülke arasında yapılan ön eleme turunda birinciliği kazandım. 1 Eylül'de İtalya'da Türkiye'yi temsilen 90 kilometre bisiklet yarışına katılacağım. Milli sporcu olarak Avrupada ülkemi temsil edeceğim. Amacım Avrupa ve dünya birincilikleri" dedi.



"ALLAHIMA SÖZ VERDİM 120 YAŞINA KADAR SPORLA YAŞAMAYA SÖZ VERDİM EN İYİ İLAÇ SPOR'



Çeşitli hastalıklar yüzünden 35 yıl ilaçlarla yaşadığını anlatan Bıdı, "Sporla tanıştıktan sonra ise vücudumu tamir etmeyi öğrendim. 16 yıldır hiç ilaç kullanmıyorum. İlaçsız yaşamayı sadece spor ve sağlıklı beslenmeyle borçluyum. Spor bana hayat veriyor. Bundan sonra da istikrarlı bir şekilde spor yapmaya devam edeceğim. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Çünkü spor dünyanın en iyi ilacıdır. Şu an 72 yaşındayım, kendime 120 yaşına kadar yaşamaya söz verdim" diye konuştu.