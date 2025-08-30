Haberler Yaşam Haberleri 72 yıl sonra Dumlupınar’a saygı dalışı
Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, Türk denizcilik tarihinin en acı kazalarından biri olan TCG Dumlupınar denizaltısında şehit düşen 81 denizci, Çanakkale Boğazı’nda düzenlenen “Saygı Dalışı” ile anıldı.

İsveç bandıralı Naboland gemisiyle çarpışarak Çanakkale Boğazı'nda batan TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan denizciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yeniden hatırlandı. "Vatan sağ olsun" sözleriyle hafızalara kazınan 81 denizci için yapılan törende dalgıçlar 87 metre derinliğe dalış gerçekleştirdi.

AZİZ ŞEHİTLER İÇİN SAYGI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'nin ortak organizasyonuyla düzenlenen programda, 7 kişilik dalış ekibi 87 metre derinlikteki batığa indi. Üzerinde 81 şehidin isminin yazılı olduğu Dumlupınar armalı plaket, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ve protokol üyelerinin teslimiyle denize bırakıldı. Dalgıçlar tarafından batığın bulunduğu noktaya çelenk bırakıldı. Dumlupınar şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen törende, denizcilerin hatırası bir kez daha yad edildi.

