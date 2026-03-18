Haberler Yaşam Haberleri 73 İlde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon: 958 Şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 18.03.2026 15:39

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 73 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 1 ton 134 kilo 658 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 958 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 475’i tutuklandı, 119’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SENA UYANER
İzmir, Adana, Gaziantep, Antalya, İstanbul, Samsun, Ankara, Mersin, Konya, Manisa, Bursa, Hatay, Balıkesir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Diyarbakır, Sakarya, Kocaeli, Malatya, Muğla, Nevşehir, Denizli, Kayseri, Batman, Kırklareli, Niğde, Zonguldak, Eskişehir, Mardin, Yozgat, Aydın, Kahramanmaraş, Düzce, Uşak, Karabük, Şırnak, Sivas, Adıyaman, Isparta, Karaman, Kilis, Kütahya, Erzurum, Ordu, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Kırıkkale, Kırşehir, Osmaniye, Rize, Sinop, Yalova, Trabzon, Van, Bilecik, Çankırı, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Tokat, Afyonkarahisar, Artvin, Bayburt, Bitlis, Erzincan, Siirt ve Tunceli'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 1 ton 134 kilo 658 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 958 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 475'i tutuklandı, 119'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

1 TON 134,5 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

1.544 ekip, 3.982 personel, 17 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği katıldığı operasyonlar sonucunda toplam 1 ton 134 kilo 658 gram uyuşturucu madde ile 412 bin 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Daire Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

