73/C Trafik Cezası Nedir? 73/C Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

Trafikte seyir halinde iken uyulması gereken pek çok kural mevcuttur. Bu kuralların dışına çıkıldığı zaman yasalar gereği trafik cezası olarak adlandırılan yaptırımlar devreye girmektedir. 73/C kodlu trafik cezası da bazı kuralların dışına çıkılması sonucunda yazılmaktadır. Bu durumda sürücüler 73/C trafik cezası nedir, neden yazılır, ne kadar ve kaç TL bilmek istemektedir.

73/C Trafik Cezası Nedir?

Karayolları trafik yasalarına göre trafikteki kural dışı ve kusurlu eylemlerin bir takım yaptırımları vardır. Bu yaptırımların genel adı trafik cezasıdır ve bu cezaların bazıları kod ile ifade edilmektedir. 73/C de bahsi geçen trafik cezalarından biridir.

73/C Neden Yazılır?

73/C kodlu trafik cezası karayolları trafik yasalarına göre 'trafikte sürücünün seyir halinde iken haberleşme cihazlarını kullanması durumunda'' yazılmaktadır. Cep veya araç telefonu ile konuşmak, mesaj yazmak/ okumak kısacası seyir halindeyken sürücünün telefonla ilgilenmesi tespiti halinde 73/C kodlu trafik cezası yazılmaktadır.

73/C Trafik Cezası Ne Kadar, Kaç TL?

Trafik cezaları tutarları her yıl zamlanarak güncellenmektedir. 2024 yılı trafik cezası tutarları listesine baktığımız zaman 73/C trafik cezasının 1.506 Türk Lirasıdır. Ancak cezanın yazıldığı günden itibaren 15 gün içerisinde cezayı ödeyen vatandaşlara %25 tutarında indirim yapılmakta ve ceza tutarı 1.129 Türk Lirasına düşmektedir.