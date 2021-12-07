Haberler Yaşam Haberleri 74/b Trafik cezası nedir? 74/b trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 7.12.2021 10:26 Son Güncelleme: 7.12.2021 10:26

74/b Trafik cezası nedir? 74/b trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

74/b Trafik cezası nedir? 74/b trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?

Trafik cezaları her sürücünün farklı nedenlerle karşılaşabileceği durumlardandır. Günümüzde trafik cezaları artık Mobese ve EDS gibi uygulamalarla kesilebiliyor. Hız limitine uymayan ya da kırmızı ışıkta durmayan sürücüler bu uygulamalarda takip edilip, plakadan gerekli cezai işlem yapılabilmektedir. Gelen cezalardan biri 74/b trafik cezası olabilir. 74/b Trafik cezası nedir? İşte detaylar…

Trafik cezası olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet gibi sistemlerden hızlıca öğrenebilirsiniz. Fakat trafik cezaları belirli kodlara göre uygulanmaktadır. Bu kodların farklı anlamları vardır. 74/b trafik cezası da bunlardan biridir. Trafik Kanunu'nda yer alan maddelere göre bu kodlar oluşmuştur.

74/b TRAFİK CEZASI MADDESİ

74/b trafik cezası, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemekten dolayı uygulanan para cezasıdır.

74/b TRAFİK CEZASI TUTARI

Trafik Kanunu'n 74. maddesine göre uygulanan para cezası tutarı 2021 yılında 598 TL'dir. Ayrıca 20 ehliyet puanı da kesilir. 74/b trafik cezası tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumun da %25 indirim ile 366 TL ödenmektedir.

74/b CEZASINA İTİRAZ

74/b trafik cezasına neden itiraz ettiğinizi belirten Sulh Ceza Hakimliklerine sunulmak üzere dilekçe,

  • 74/b trafik cezası fotokopisi,
  • 74/b trafik cezası tebligatı fotokopisi,
  • Ruhsat fotokopisi,
  • Kimlik fotokopisi,
  • Ehliyet fotokopisi,
  • Varsa haklı olduğunuzu belirten somut delilinizi gösteren ek dokümanlar…

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74/b Trafik cezası nedir? 74/b trafik ceza maddesi tutarı ne kadar, kaç TL?
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