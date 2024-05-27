74/B Trafik Cezası Nedir? 74/B Trafik Cezası Neden Yazılır, Ne Kadar ve Kaç TL?

Yollarda güvenli ve düzenli bir şekilde ilerlemek için trafik kurallarına uymak hayati önem taşır. Bu kurallar, sadece sürücülerin değil, aynı zamanda yayaların, bisikletlilerin ve diğer tüm yol kullanıcılarının da can ve mal güvenliğini korumak için oluşturulmuştur. Trafik cezaları ise bu kurallara uymayanlara caydırıcı bir yaptırım olarak uygulanır. Bu cezalardan biri olan 74/B trafik cezası nedir, neden yazılır ve ne kadar konularını bilmek trafik güvenliği açısından önem taşımaktadır.

74/B Trafik Cezası Nedir?

74/B trafik cezası, "Yayalara Yol Verme" kuralının ihlali sonucunda kesilen bir ceza türüdür. Bu kurala göre, sürücüler yaya geçidi üzerinde veya yakınında duran veya yaya geçidine girmek üzere bulunan yayalara yol vermek zorundadır.

74/B Trafik Cezası Neden Yazılır?

Sürücü, yaya geçidinde veya yakınında duran yayalara yol vermezse.

Sürücü, yaya geçidine girmek üzere bulunan yayalara yol vermezse.

Sürücü, yaya geçidinde bulunan engelli yayalara veya bebek arabasıyla yürüyenlere yol vermezse.

Sürücü, yaya geçidinde bulunan bisikletlilere yol vermezse.

74/B Trafik Cezası Ne Kadar?

2024 yılı için 74/B trafik cezası 3.135 TL'dir. Bu tutar, ihlalin ilk 15 gün içinde ödenmesi halinde %25 indirimle 2.351,25 TL'ye düşer.

74/B Trafik Cezasına İtiraz Etme

74/B trafik cezasına itiraz etmek mümkündür. İtirazlar, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, cezanın kesildiği trafik şube veya il/ilçe emniyet müdürlüğüne yazılı olarak yapılmalıdır.

74/B Trafik Cezasından Kaçınmak İçin Yapmanız Gerekenler

Yaya geçidine yaklaşırken hızınızı düşürün.

Yaya geçidinde veya yakınında duran yayalara dikkat edin.

Yaya geçidine girmek üzere bulunan yayalara yol verin.

Yaya geçidinde bulunan engelli yayalara, bebek arabasıyla yürüyenlere ve bisikletlilere yol verin.

Unutmayın! Yaya geçidinde yayalara yol vermemek, hem yayaların can güvenliğini tehlikeye atar hem de trafik cezasına neden olur.

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