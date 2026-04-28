75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon: 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi!

İstanbul, İzmir, Mersin, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, Konya, Samsun, Manisa, Kocaeli, Diyarbakır, Şanlıurfa, Tekirdağ, Osmaniye, Bursa, Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Sivas, Çankırı, Uşak, Malatya, Niğde, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Elazığ, Bolu, Sakarya, Van, Adıyaman, Çorum, Sinop, Mardin, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Ordu, Trabzon, Aksaray, Karabük, Erzincan, Karaman, Kilis, Afyonkarahisar, Bitlis, Düzce, Kırşehir, Yalova, Ağrı, Amasya, Batman, Bayburt, Bingöl, Edirne, Giresun, Nevşehir, Rize, Şırnak, Yozgat, Erzurum, Bilecik, Burdur, Iğdır, Muş, Siirt, Tokat ve Zonguldak'ta ilde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına" yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda Bin 319 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 638'i tutuklandı, 174'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
767 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
1.980 ekip, 4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonların sonucunda 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hapın ele geçirildi.
"ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYONLARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Gençlerimizi ve toplum sağlığını hedef alan zehir tacirlerine karşı operasyonlarımızı, ülke genelinde etkin ve kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.