75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon: 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi!

767 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

1.980 ekip, 4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonların sonucunda 767 kilogram uyuşturucu madde ile 3 milyon 340 bin 726 adet uyuşturucu hapın ele geçirildi.