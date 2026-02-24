75 ilde uyuşturucu operasyonu: 948 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Gaziantep, Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Mersin, Konya, Giresun, Samsun, Manisa, Şanlıurfa, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli, Denizli, Hatay, Tekirdağ, Balıkesir, Batman, Zonguldak, Uşak, Kırklareli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Sivas, Malatya, Sakarya, Osmaniye, Muğla, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Erzurum, Afyonkarahisar, Van, Çanakkale, Aydın, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Kastamonu, Niğde, Yalova, Çorum, Düzce, Amasya, Kilis, Yozgat, Bolu, Kırıkkale, Edirne, Kırşehir, Şırnak, Tokat, Ağrı, Bingöl, Isparta, Rize, Mardin, Ordu, Iğdır, Karabük, Bilecik, Karaman, Kars, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kütahya, Muş, Sinop, Tunceli ve Bartın'da gerçekleştirilen operasyonda bin 699 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 888'i tutuklandı, 246'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

888 TUTUKLAMA

Operasyonlar kapsamında 1.699 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 888'i tutuklandı, 246'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

958 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

2 bin 500 ekip, 6 bin 325 personel, 17 hava aracı ve 38 narkotik dedektör köpeği katıldığı operasyonlar sonucunda 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden zehir tacirlerine karşı mücadelemiz amansız ve kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Uyuşturucuyla mücadelemiz, tüm birimlerimizin koordinasyonuyla kesintisiz olarak devam edecektir" dedi.