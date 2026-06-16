750 bin lira için katliam yapmış

ANTALYA'DA eşinin ailesinin oturduğu Bursa'ya tayin yaptırmasına sinirlenip, öğretmen olan eşi Aslıhan Bulak (40) ile kayınpederi Cafer Öztürk'ü (74) pompalı tüfekle öldüren öğretmen Orhan Bulak (43) tutuklandı. Bulak'ın ifadesinde "Tayin meselesi yüzünden daha önce de tartışmıştık. Sürekli tayin istiyordu. Kahvaltı yaptığımız esnada yine aynı konu açıldı ve tartıştık. Eşimin hesabında bulunan 1,5 milyon lira ortak hesabımızdı. Paranın yarısının bana verilmesini istedim, eşim kabul etmedi. Ben de kayınpederime 'Kızına söyle paranın yarısını versin' dedim. Kayınpederim de 'Ben karışmam' deyince tartışma şiddetlendi. Kayınpederim üstüme gelince kendimi savunma amaçlı ateş ettim" dediği öğrenildi. Orhan Bulak dün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cinayete kurban giden 3 çocuk annesi Aslıhan Budak ile babası Cafer Öztürk'ün cenazeleri Adana'nın Pozantı ilçesinde yan yana toprağa verildi. Cenazede aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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