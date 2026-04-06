76 milyon euroluk kokain toprak altından çıktı

Milyonluk uyuşturucu sevkiyatı, önceki gün Portekiz'den gelen bir kamyonun Vienne (Isère) gişesinde durdurulmasıyla ortaya çıktı. Gümrük memurları, A7 otoyolunda kuzeye giden Hollanda plakalı kamyonun nakliye belgelerini kontrol etti. Belgelerde Valencia (İspanya) ve Antwerp (Belçika) arasında saksı toprağı sevkiyatı olduğu belirtiliyordu. Gümrük memurları tarafından sorgulanan, sürücü Portekiz'den Hollanda'ya seyahat ettiğini söyledi. İspanya'dan Belçika'ya saksı toprağı taşımanın ekonomik gerekçesini sorgulayan gümrük polisleri, bu sevkiyatı inandırıcı bulmayıp toprağı incelemek isteyince korkunç gerçek ortaya çıktı.

1.2 TON KOKAİN

Kamyonun arkasında çuvallarının arkasına gizlenmiş bir kişinin yakalanmasının ardından araç güvenli bir noktaya çekildi. Treyler girişine en yakın ve en kolay ulaşılabilen çuvalların ilk kontrolünde herhangi bir anormallik tespit edilmedi. Bunun üzerine görevliler, arka tarafta bulunan çuvalları incelemeye başladı500 kg'lık devasa saksı toprakları kamyondan indirildi. Saatler süren kazı çalışmaları sonrası topraktan adeta uyuşturucu fışkırdı. 26 çuvaldan 22'sinde pembe ve sarı plastiklere sarılmış, 998 bloğa bölünmüş 1.145 kg kokain ele geçirildi.

3 TÜRK GÖZALTINA ALINDI

Belçika vatandaşlığına sahip Türk asıllı iki sürücü ve kamyonda yakalanan diğer Türk, Federal Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi(OFAST) tarafından gözaltına alındı. İsmi henüz açıklanmayan sürücülerden birinin Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığından arandığı açıklandı.

75 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Ele geçirilen uyuşturucu değerinin en az 75 milyon euro olduğu belirtilirken, yapılan analizlerde maddenin yüzde 69 ile 89 arasında olağanüstü bir saflıkta olduğu ve 6-7 kez seyreltildiği ortaya çıktı.