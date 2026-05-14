77 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon! 2 bin 284 şüpheli yakalandı

İstanbul, İzmir, Adana, Gaziantep, Antalya, Ankara, Samsun, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Bursa, Manisa, Yalova, Muğla, Denizli, Diyarbakır, Balıkesir, Malatya, Aydın, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Uşak, Osmaniye, Eskişehir, Sakarya, Van, Çanakkale, Mardin, Edirne, Zonguldak, Aksaray, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kütahya, Sivas, Trabzon, Afyonkarahisar, Düzce, Adıyaman, Bingöl, Kars, Kırşehir, Kilis, Amasya, Batman, Isparta, Niğde, Tokat, Şırnak, Yozgat, Bitlis, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Rize, Bolu, Çorum, Gümüşhane, Kırklareli, Karaman, Ordu, Burdur, Giresun, Bartın, Çankırı, Iğdır, Siirt, Sinop, Artvin, Hakkâri, Ağrı, Muş, Nevşehir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 2 ton 103 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 2 bin 284 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1.187'si tutuklandı, 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

2 TON 103 KG UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

3 bin 420 ekip, 6 bin 376 personel, 28 hava aracı ve 58 narkotik dedektör köpeği katıldığı operasyonlarda 2 ton 103 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör