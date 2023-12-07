Haberler Yaşam Haberleri 77 kişinin öldüğü Serin apartmanı soruşturması tamamlandı 4 sanık hakkında 22,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Giriş Tarihi: 7.12.2023 11:33 Son Güncelleme: 7.12.2023 11:38

77 kişinin öldüğü Serin apartmanı soruşturması tamamlandı 4 sanık hakkında 22,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Diyarbakır’da ‘Asrın Felaketi’nde yıkılan ve 77 kişinin hayatını kaybettiği Serin-2 apartmanı soruşturması tamamlanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1’i müteahhit 4 sanık hakkında 22,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
77 kişinin öldüğü Serin apartmanı soruşturması tamamlandı 4 sanık hakkında 22,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan binanın müteahhidi Hüseyin B, binanın statik proje müellifi Cihan U, statik betonarme projeye onay veren Nasir Ç. ve hakkında yakalama kararı bulunan bina fenni mesulü Ekrem B.'nin önümüzdeki günlerde Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanacağı ifade edildi. Yapılan çalışmalar sonucu, bina yapımı sırasında betonarme imalatların TS500 ve 1997 Deprem Yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun olarak yapılmadığı belirtildi.

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77 kişinin öldüğü Serin apartmanı soruşturması tamamlandı 4 sanık hakkında 22,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı
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