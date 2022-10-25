Haberler Yaşam Haberleri 77 Nerenin Plakası, 77 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:19 Son Güncelleme: 25.10.2022 16:19

77 Nerenin Plakası, 77 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Türkiye’de araç plakaları, 01’den 81’e kadar sırası ile tüm illerimize verilmiştir. Özellikle, şehirler arası yolculuklar esnasında karşımıza çıkan farklı plaka kodlarını merak ederiz. En çok merak edilen ve araştırılanlardan birisi de 77 plaka kodudur. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki, 77 plaka nerenin kodu? 77 neresi ve hangi şehir plakası? Detaylar haberimizde.

77 Nerenin Plakası, 77 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 77 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 77 plaka nerenin kodu? 77 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.

77 PLAKA NERENİN KODU?

77 plaka kodu Yalova iline aittir. Yalova'daki araç sahiplerinde 77 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Yalova iline kayıtlı olduğu bilinir.

77 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?

Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan Yalova ilinin plaka kodu 77'dir.

YALOVA İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ

Yalova ili için belirlenen plaka kodu ve harfleri bulunmaktadır. Bu harf kodları Yalova merkez için belirlenmiştir. Bazı şehirlerde özellikle büyük şehirlerde ilçelere göre de plakalara harf kodu verilir. Fakat Yalova ilinde sadece merkez için harf kodu belirlenmiştir. İşte Yalova il merkezinin plakalar için belirlediği harfler;

- Yalova Merkez; AC, AZ

77 AC 001 - 77 AZ 999

- Yalova Merkez; MA

77 MA 001 - 999

- Yalova Merkez; DA, DD

77 DA 001 - 77 DD 999

- Yalova Merkez; T

77 T 0001 - 9999

- Yalova Merkez; M

77 M 0001 - 9999

76 Nerenin Plakası? 76 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait? 75 Nerenin Plakası? 75 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

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77 Nerenin Plakası, 77 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?
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