8 aydır maaş alamayan işçiler isyanda!

5 yıldır maaşlarını düzensiz alan ve son 8 aydır da maaşları yatmayan Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı KENT A.Ş. işçileri geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Belediye Meclis toplantısına giderek eylem yapmıştı. Meclisteki eyleme kızan CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bir gün sonraki randevuyu iptal ederek işçilere kapıyı kapatmıştı.

Karşıyaka Belediyesi'ne ait KENT A.Ş.'de yaşanan maaş sorunundan kaynaklı Genel-İş İzmir 10 Nolu Şube'nin başlatmış olduğu eylemler bugün de sürdü. Karşıyaka Çarşısı'nda yapılan eylemde 'Alın terimiz gasp edilemez', 'KENT AŞ işçisi köle değildir' ve 'Direne direne kazanacağız' sloganları atıldı. Eylemde, 5 yıldır tam maaş alınmadığına dikkat çekilirken, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ait maaşların ödenmediği vurgulandı. Ayrıca, iki yıl önceki toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının da yatırılmadığı belirtildi. Her bir işçinin yaklaşık 400 bin TL'lik alacağının bulunduğu kaydedildi.

İŞÇİLER ÇARŞIDA HAYKIRDI

Karşıyaka Belediyesi işçileri çarşıda yaşadıkları mağduriyeti haykırdı. Çarşıda düzenlenen eylemde "Karşıyaka Belediyesi bize 8 aydır maaş ödemiyor. Haftalık küçük ödemelerle geçinmeye zorlanıyoruz. Bizler parklarda, bahçelerde, sosyal tesislerde ve belediyenin her yerinde çalışan işçiler olarak sadece alın terimizin karşılığını istiyoruz. Karşıyaka halkından destek bekliyoruz" açıklaması yapıldı.