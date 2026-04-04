8. Etnospor Forumu Antalya’da başladı! Bilal Erdoğan: Küresel bir hareket haline geldi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen 8. Etnospor Forumu başladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forumun açılışında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Erdoğan, Etnospor Forumları'nın aile birlikteliğine dönüştüğünü söyledi.

"Her birimiz, kendi köklerimizin izini sürerken birbirimizi bulduk. Bu izler atalarımızın aynı yollardan geçtiğini gösterdi." ifadelerini kullanan Erdoğan, desenlerin, seslerin, yemeklerin ve oyunların birbirine akraba olduğunu fark ettiklerini, farklı çizgilerle aynı hikayenin içinde olduklarını keşfettiklerini dile getirdi.

Bu durumun kendilerini oldukça heyecanlandırdığını aktaran Erdoğan, geleneksel sporları ve oyunları merkeze alırken bunların bir milletin karakterini, sabrını, cesaretini ve dayanışma ruhunu yaşatan miraslar olduğunu ortaya koyduklarını ifade etti.

Mirasın korunması ve yeniden hayatın merkezine taşınmasının kültürel sürekliliğin sağlanması açısından hayati sorumluluk olduğuna inandıklarını vurgulayan Erdoğan, "Dünya Etnospor Birliği olarak bugün geldiğimiz noktada, bu sorumluluğu güçlü bir organizasyonel kapasiteyle hayata geçiren küresel bir hareket haline geldiğimizi memnuniyetle ifade etmek isterim. Artık farklı kıtalarda faaliyet gösteren üyelerimizle yüksek bir koordinasyon ve senkronizasyon yakalamış durumdayız." dedi.

Erdoğan, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş coğrafyada, geleneksel sporların yeniden ayağa kalktığını anlatarak yerel toplulukların kendi kültürel değerlerine daha güçlü bir şekilde sarıldığını ve bu zenginlikleri yeniden keşfetmenin heyecanını yaşadığını gördüklerini anlattı.

Dünya genelinde geleneksel sporlara ilginin her geçen gün artmasının attıkları adımlarının ne kadar doğru istikamette olduğunu açıkça ortaya koyduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geleneksel sporların kurumsallaşma yolunda emin adımlarla ilerlediği, standartlarının oluştuğu, organizasyon kabiliyetinin güçlendiği ve uluslararası ölçekte karşılık bulduğu yeni bir dönemden bahsediyoruz. Sekizincisini gerçekleştirdiğimiz Etnospor Forumları, yıllar içinde bir fikir platformundan küresel bir istişare ve yönetişim zeminine dönüştü. Gelinen aşamada artık niyetleri ve hedefleri konuşmanın ötesine geçerek somut çıktılar üzerine odaklanmamız gereken bir eşiğe ulaşmış bulunuyoruz. Bugün burada bir araya gelmemizin en önemli anlamı da tam olarak budur. İşte Ethnosports 2027 Projesi, bu forumların ortaya koyduğu en somut, iddialı ve kapsayıcı çıktı oldu. Bu vizyon, dünyanın dört bir yanındaki geleneksel sporların ve oyunların tek bir çatı altında buluşacağı, kurallarıyla, yarışma sistemiyle ve kurumsal çerçevesiyle uluslararası ölçekte referans olacak kapsamlı bir mecra oluşturmayı hedefliyor."

Bu adımın geleneksel sporlar için yeni dönemin kapısını araladığına dikkati çeken Erdoğan, "Artık her geleneksel spor dalı, yalnızca kendi coğrafyasında yaşatılan bir değer olmaktan çıkarak, küresel ölçekte tanınan, izlenen, rekabet edilen ve saygı duyulan bir alan haline gelecektir. Bizler inanıyoruz ki Ethnosports 2027, geleneksel sporların yeniden yükselişinin simgesi olacak, bu alana güçlü bir ivme kazandırarak kültürler arasında köprü kuran, barış ve dayanışmayı güçlendiren küresel bir hareketin kilometre taşı olarak tarihe geçecektir. İhtiyacımız olan şey barış. Yanıyor çünkü dünya. Evet, biz bir arada yaşayabilmenin imkanlarını arıyoruz." diye konuştu.

İRAN VE GAZZE

Gerçek saygının ve gerçek barışın dayanışmadan geçtiğini bildiklerine değinen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleneklerimiz ise bizi sevgiye çağırıyor. Gazze'de tonlarca bombayla evi yıkılmış çocuklar 'cenaze' ritüellerini oyunlaştırıyor. Hayır oyun bu değil. İran'da oyun oynamak için teneffüs zilini bekleyen çocukların füze seslerine maruz bırakılmasını asla kabullenemeyiz. Aynı şekilde başka bir yerde de eğer acıdan, ölümden, açlıktan bunların deneyimini yaşamaktan kendini alamayan çocuklar varsa, okula gitmek, oyun oynamak yerine bunları yaşıyorsa bu durum dünyada bir şeylerin çürümüş olduğunu, insanların gerçekten bunun hesabını vermesi gerektiğini bize gösterir. Geleceğe dair ümit dolu hedefler koyarken bunu savaşın değil, diyaloğun gölgesinde yapmalıyız. Bizler bunu başarabiliriz. Dünya Etnospor Birliği'nin amacı, her dilin ve her rengin kendine yer bulduğu bir zemin oluşturmak. Şunu söylemeliyim ki, bu saatten sonra ortak dilimiz 'barış' olmalıdır."

Erdoğan, Ethnosport 2027'in yolculuğunu bu sözlerle ilan ettiğini, forumun ana gündemini oluşturan bu projenin başarıyla dünya gündeminde yer edineceğine gönülden inandığını dile getirdi.

Dünya Etnospor Birliğine bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcilerinin yanı sıra devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve araştırmacıların katıldığı forum, yarın sona erecek.