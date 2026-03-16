8 ilde 10 organize suç örgütüne operasyon: 580 milyon liralık hesaba el konuldu

Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik 81 ilde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 2,5 milyar TL hesap hareketi bulunan 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SUÇ AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Şüphelilerin; Samsun'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul, Mersin ve Manisa'da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı, Balıkesir'de ise tefecilik yaptıkları tespit edildi.

580 MİLYON LİRALIK HESABA EL KONULDU

Suç örgütlerinin mali hareketleri de mercek altına alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yaptığı incelemelerde şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar TL'lik hesap hareketi tespit edildi. Bu kapsamda toplam değeri yaklaşık 580 milyon TL olan 126 banka hesabına el konuldu.