Haberler Yaşam Haberleri 8 ilde 10 organize suç örgütüne operasyon: 580 milyon liralık hesaba el konuldu
Giriş Tarihi: 16.03.2026 15:43

8 ilde 10 organize suç örgütüne operasyon: 580 milyon liralık hesaba el konuldu

Jandarma ekiplerinin 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 2,5 milyar TL’lik hesap hareketi tespit edilen 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 34’ü tutuklanırken, 35’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde örgütlerin yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, akaryakıt kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı gibi birçok suça karıştığı ortaya çıktı. MASAK incelemeleri sonucunda şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon TL değerindeki 126 banka hesabına el konuldu.

Kerim CENGİL
  • ABONE OL

Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik 81 ilde operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 2,5 milyar TL hesap hareketi bulunan 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SUÇ AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Şüphelilerin; Samsun'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul, Mersin ve Manisa'da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı, Balıkesir'de ise tefecilik yaptıkları tespit edildi.

580 MİLYON LİRALIK HESABA EL KONULDU

Suç örgütlerinin mali hareketleri de mercek altına alındı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yaptığı incelemelerde şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar TL'lik hesap hareketi tespit edildi. Bu kapsamda toplam değeri yaklaşık 580 milyon TL olan 126 banka hesabına el konuldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz