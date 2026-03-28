8 ilde dolandırıcılara operasyon: 810 milyon lira hesap hareketi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşlarımızı dolandıran şüphelilere Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Kırşehir, Manisa, Mersin, Samsun ve Tekirdağ'da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 810 milyon lira hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 58 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 50'si tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"SAZAN SARMALI" YÖNTEMİYLE DOLANDIRDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi veya avukat olarak tanıtarak, araç muayene hizmeti adı altında sahte internet siteleri kurarak ve "sazan sarmalı" yöntemiyle gayrimenkul satışı gerçekleştirerek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda GSM hattı, dijital materyal ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve altın ele geçirildi.

"MİLLETİMİZİN EMEĞİNİ VE ALIN TERİNİ HEDEF ALAN HER SUÇLUYU ADALETE TESLİM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızı dolandıran suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyle, milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan her suçluyu adalete teslim ediyoruz. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.