8 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem (Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, EPDK, SDÜ, FÜ vs.) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; ilgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen ve örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları ile ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları bulunan 5 aktif, 14 ihraç ve 1 sivil olmak üzere toplam 20 şüphelinin Ankara merkezli 8 ilde, 25 Aralık 2025 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verildi.Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.