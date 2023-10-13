Haberler Yaşam Haberleri 8 ilde 'Kafes' operasyonu! ‘Bulutlar Çetesi’ çökertildi: 25 gözaltı
Giriş Tarihi: 13.10.2023 08:39

8 ilde 'Kafes' operasyonu! ‘Bulutlar Çetesi’ çökertildi: 25 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Kafes’ operasyonları kapsamında ‘Bulutlar Çetesi’ olarak bilinen suç örgütü çökertildi, 25 şüpheli yakalandı.

DHA
8 ilde ’Kafes’ operasyonu! ‘Bulutlar Çetesi’ çökertildi: 25 gözaltı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes' operasyonları kapsamında 'Bulutlar Çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi, 25 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız.

KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda "Bulutlar" olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilimizde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında kasten yaralama, nitelikli yağma, şantaj ve rüşvet suçlarını işlemek suretiyle:

Eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı,

Örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı,

Alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı,

Kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: EURO 2024’e bir adım daha yaklaştık! Türkiye Hırvatistan’ı mağlup etti
Türkiye'den ABD'ye Barış Pınarı tepkisi! Biden'ın skandal sözlerine Dışişleri'nden sert yanıt
Sözcü TV ekranlarında büyük skandal! Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak İsrail katliamını savundu: Biz kesip biçmeyelim mi?
Bölgede gerilimi tırmandıracak hamle! Kraliyet Donanması Doğu Akdeniz'e gidiyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsrail zulmüne sert tepki: Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok!
14 Ekim Güneş Tutulması'na dikkat! Hayatı kökten değişecek o burç...
‘Mutluyum ve heyecanlıyım’
Boşanıyorlar
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
8 ilde 'Kafes' operasyonu! ‘Bulutlar Çetesi’ çökertildi: 25 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA