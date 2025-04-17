8 Kişilik Yemek Masası Ölçüleri - Standart 8 Kişilik Masa Uzunluğu ve Genişliği Kaç Cm Olur?

Yemek masasını seçerken çoğu zaman estetik tasarımlara kapılıp, asıl önemli unsurları gözden kaçırmak kolaydır. 8 kişilik yemek masası ölçüleri, bu mobilyanın yalnızca kaç kişiyi ağırladığı değil, bulunduğu mekânla nasıl etkileşim kurduğu da dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Standart 8 kişilik masa uzunluğu ve genişliği kaç cm olur sorusuna ek olarak bu masanın, hem rahat hareket alanı sağladığına hem de sofraya gelen herkesin aynı keyfi yaşamasını mümkün kıldığından emin olmak gerekir.

8 Kişilik Yemek Masası Ölçüleri

8 kişilik bir yemek masası seçimi yaparken, standart ölçüler size bir başlangıç noktası sunsa da, yemek alanınızın büyüklüğü, kişisel ihtiyaçlarınız ve estetik tercihlerinizi de göz önünde bulundurmanız önemlidir. Dikdörtgen ve oval masalar genellikle 8 kişi için en pratik seçenekler olup, 200-240 cm uzunluk ve 90-100 cm genişlik ideal kabul edilir. Yuvarlak masalar daha samimi bir ortam sunarken daha fazla alan gerektirir. Doğru ölçülerde seçilmiş bir 8 kişilik yemek masası, hem konforlu bir yemek deneyimi sunar hem de evinizin sosyal yaşamının merkezi haline gelir.

Standart 8 Kişilik Masa Uzunluğu ve Genişliği Kaç Cm Olur?

8 kişilik yemek masaları genellikle dikdörtgen, oval ya da yuvarlak formda tasarlanır. Seçilen form, masa ölçülerinde küçük farklılıklar yaratabilir. Ancak genel olarak 8 kişinin bir arada konforla yemek yiyebilmesi için masa uzunluğunun 200 cm'den az olmaması gerekir.

Dikdörtgen Masa Ölçüleri

Uzunluk: 200 – 240 cm

200 – 240 cm Genişlik: 90 – 100 cm

90 – 100 cm Yükseklik: 75 – 76 cm (standart)

Bu boyuttaki bir masa, her uzun kenarda 3 kişi ve her kısa kenarda 1 kişi olacak şekilde 8 kişiyi rahatlıkla ağırlayabilir.

Oval Masa Ölçüleri

Uzunluk: 210 – 230 cm

210 – 230 cm Genişlik: 95 – 105 cm

Oval masalar, köşesiz tasarımı sayesinde hem daha yumuşak bir görünüm sunar hem de küçük çocuklar için daha güvenli bir kullanım sağlar.

Yuvarlak Masa Ölçüleri