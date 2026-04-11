Haberler Yaşam Haberleri 8. Kitap Fuarı yoğun ilgiyle açıldı
Giriş Tarihi: 11.04.2026 11:26

“Okuyan Şehir Osmaniye” sloganıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen Kitap Fuarı yoğun katılımla başladı.

MURAT KARAMAN
Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı'nda 2 bin metrekare kapalı alanda kurulan fuarda, 120 yayınevi ve 120 yazar yer alıyor. Yüzlerce yazar ve binlerce kitabın okurlarla buluştuğu etkinlikte, her yaştan kitapsever için farklı türlerde eserler sergileniyor. 10-19 Nisan tarihleri arasında açık kalacak fuarda imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinliklerin düzenleneceği bildirildi. Kitapseverler, fuar boyunca sevdikleri yazarlarla bir araya gelme ve yeni çıkan kitapları yakından inceleme fırsatı bulacak.

Fuarı ziyaret eden öğrenciler, vatandaşlar ve yazarlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

