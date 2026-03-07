Haberler Yaşam Haberleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle Pazar günü saat 14.00 itibarıyla bazı yolların kapatılacağını açıkladı. Etkinliklerin yasak olduğu Taksim meydanı ve Gezi Parkı çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul'da bir çok tedbir alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal Caddesi'ne akım verilmeyecek ve Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi'ne giriş trafiğine izin verilmeyecek ve Tak-I Zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, alternatif güzergahların İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-İ Mebusan Caddesi olarak belirlendiği belirtildi.

TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ POLİS BARİYERLERİ İLE KAPATILDI

Etkinlik günü nedeniyle gösterilerin yasaklandığı Taksim meydanı ile Gezi Parkı çevresinde ve İstiklal Caddesi girişlerinde Polis bariyerleri ile kapatılarak önlem alındı.

