8 Mart sadece bir kutlama değil, bir farkındalık günüdür!

RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNE ERİŞİM HER YERDE EŞİT DEĞİL

Kadınların ruh sağlığı hizmetlerine erişiminin bazı bölgelerde sınırlı olabildiğini belirten Kudu, bu konunun da 8 Mart kapsamında gündeme getirilmesi gerektiğini ifade etti. "Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşları ve kurumlar kadın ruh sağlığına yönelik birimler açmaya başladı. Bu çalışmaların desteklenmesi gerekiyor. Kadınların ruh sağlığı hizmetlerine erişimini artırmak için hem mekanizmaları güçlendirmemiz hem de toplumsal farkındalığı artırmamız gerekiyor" diye konuştu.