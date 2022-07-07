Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 8 Temmuz tatil mi, yarın resmi tatil mi?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 14:06 Son Güncelleme: 7.7.2022 14:08

Kurban Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 8 Temmuz tatil mi, yarın resmi tatil mi?

Kurban Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 8 Temmuz tatil mi, yarın resmi tatil mi?

Kurban Bayramı’nın habercisi arefe günü için sayılı saatler kaldı. Bayram tatiline erkenden çıkmak isteyenler “8 Temmuz tatil mi, yarım gün mü” sorularına yanıt aramaya başladı. Cumaya denk gelen Kurban Bayramı arefesi resmi tatil günleri içinde mi merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü? İşte, 8 Temmuz 2022 Cuma yarın resmi tatil mi? İşte cevaplar…

"8 Temmuz tatil mi, yarım gün mü" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yarın idrak edilecek Kurban Bayramı arefesi hakkında "yarın tatil mi, yarım gün mü" sorusu yanıt aramaya başladı. Bayram tatilinin arifeyi kapsayıp kapsamadığı çalışanlar ve hizmet sektörü için belirleyici olacak. Peki, Kurban Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar…

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı arife günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram öncesinde erken tatile çıkmak isteyenler resmi tatilin arefe için de geçerli olup olmadığını sorguluyor.

Diğer yıllarda da olduğu gibi bayram arefesi yarım gün olarak değerlendirilecek. Buna göre bankalar ve noterler yarım gün hizmet verecek.

8 TEMMUZ TATİL Mİ, BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte bayram tatilinin 9 gün olacağı belli oldu. Böylece 9 Temmuzda başlayan tatil, 17 Temmuza kadar sürecek.

Arife yarım günü ile birlikte bayram tatili 9,5 gün olarak değerlendirilecek.

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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Bu sene Kurban Bayramı temmuz ayına denk geliyor. Bayram bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Yılın ikinci bayramı olarak idrak edilecek 2022 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

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Kurban Bayramı arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 8 Temmuz tatil mi, yarın resmi tatil mi?
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