8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Umut K., 2015'te çalışmak için Almanya'ya gitti. Bir süre sonra Rebecca Sillader ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018'de N.S. ismini koydukları bir oğlu oldu. Genç çift, 2019'da gezmek için Umut K.'nın annesinin yaşadığı Bursa'ya geldi. Umut K.'nin ailesinin kendisine tuhaf davrandığını fark eden Rebecca, oğluyla Almanya'ya dönmek istedi. Ancak Umut K., bebeğin nüfus cüzdanının ve pasaportunun kaybolduğunu söyledi. 3 Ekim'de yeni bir nüfus cüzdanı çıkarmak için çarşıya gittiklerinde, Sillader'in tuvalete girmesini fırsat bilen Umut K., çocuklabirlikte ortadan kayboldu.
SOKAK SOKAK ARADI
Türkçe bilmeyen, yanında telefonu ve pasaportu da bulunmayan Sillader, polise başvurdu. 33 gün sokak sokak dolaşarak oğlunu arayan ama bulamayan Sillader, Almanya'ya döndü. Sillader'in şikâyetinin ardından bebeği bulmak için harekete geçen polis, bir sonuç elde edemedi. Bunun üzerine Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü personelinden özel ekip kuruldu.
ÇÖP EVDE BULUNDU
Umut K.'nın annesi Hanife S.'yi teknik ve fiziki takibe alan özel ekip, 30 gün süren çalışma ve 300 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu erkek çocuğun saklandığı adresi tespit etti. Metruk eve baskın yapan polisler, 8 yaşındaki N.S.'yi çöp yığınları arasında bulundu. Okul gönderilmeyen ve dışarıya dahi çıkarılmayan çocuk, devlet koruması altına alındı. Babaanne ile evin sahibi R.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Hanife S. savcılık ifadesinde, annenin bağımlı olduğu için Almanya'da sosyal hizmetler kontrolüne alındığını savundu. Hanife S., "Yakalanırız korkusuyla eve kız kıyafetleriyle getirdim. Hiç dışarı çıkarmadım" dedi.
VİDEOYLA YARDIM İSTEDİ
Rebecca Sillader'in, 5 yıl önce yayınladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sillader'in "Merhaba değerli Türk arkadaşlar, oğlum 2 yıl önce Bursa bölgesinde babası Umut ve babaannesi Hanife tarafından kaçırıldı. Tüm gücümü, üzüntümü ve mutluluğumu oğlumun bulunmasına feda ettim fakat onu bulamadım. Ekim ayında oğlum 3 yaşına basacak. Hâlâ ondan haber alamadım. Benim için vazgeçmek bir seçenek olamaz. Belki bir ihtimal, oğlumun nerede bulunduğunu biliyorsunuzdur. Belki babaanne ya da babasıyla karşılaşmış olabilirsiniz. Çaresiz kaldığım için bu yola başvurdum ve sizden oğlumun nerede olabileceğine dair bir ipucu almayı ümit ediyorum" şeklindeki yardım çağrısı yer aldı.