8 yaşındaki çocuk derede kayboldu: Arama çalışması başlatıldı!

Olay, ilçeye bağlı Yufkalı köyü Korgan mezrasında sabah saatlerinde meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak ve ahıra götürmek üzere evden çıkan 8 yaşındaki Velat Taş, köprüden geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek dereye düştü. Küçük çocuğun, keçisinin suya kapılmasıyla birlikte akıntıya kapılarak sürüklendiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olası bir müdahale için hazır bekletiliyor. Köy sakinlerinin de arama çalışmalarına kendi imkânlarıyla destek verdiği, bölgede arama faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğü bildirildi.