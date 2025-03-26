8 yaşındaki Emin Berk Nalcı beton mikseri altında kalarak can vermişti: Alkollü sürücüden pes dedirten savunma!

"ARABADA SIKIŞTIĞIM İÇİN KIMILDAYAMADIM"

Müşteki Ersin Nalcı ise mahkemedeki ifadesinde, "Kazanın meydana geldiği yer yol ortası değil, ceptir. Zaten çocuk da o sırada yanımızdaydı, ben arabada sıkıştığım için kımıldayamadım. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum ifadelerini kullandı.