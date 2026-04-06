8 yerinden bıçaklayıp baraja attılar

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 9 gün önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki Bahar Aksüt'ten acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre dün Kürebeli Barajı'nda fotoğraf çektirmeye giden vatandaşlar cansız bir kadın cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kadının cesedini sudan çıkardı. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede kadının vücudunda bıçak yaraları tespit edildi. Vücudunun 8 yerinden bıçaklandığı ve ardından baraja atıldığı belirlenen cesedin üzerinden kimlik çakmadı. Ekiplerin yaptığı ilk inceleme sonrasında cesedin Tufanbeyli ilçesinde pavyonda çalışan 24 yaşındaki Bahar Aksüt'e ait olduğunu tespit edildi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonra kadının cansız vücudu otopsi işlemleri için Adli Tıp morguna kaldırıldı.