80 Nerenin Plakası? 80 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İlin, Hangi Şehrimize Ait?

Trafiğe çıkarken birçok ile ait araç plakası ile karşılaşırız. Her ülkenin kendine ait bir plaka sıralaması vardır. Türkiye'de bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olarak belirlenmiştir. Plakaların üzerinde yazan kodların hangi illere ait olduğu özellikle şehirler arası yolculuklarda merak edilir. En çok araştırılan plaka kodlarından birisi de 80 plaka kodudur. Taşıtların güvenliği açısından önem taşıyan plaka kodları özellikle araç sürücüleri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 80 plaka nerenin kodu? 80 plaka neresi, hangi şehir plakası? Detayları sizler için derledik.
80 PLAKA NERENİN KODU?
80 plaka kodu Osmaniye iline aittir. Osmaniye'deki araç sahiplerinde 80 plaka kodu bulunur. Böylelikle araç sahibinin Osmaniye iline kayıtlı olduğu bilinir.
80 PLAKA HANGİ ŞEHİR PLAKASIDIR?
Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Osmaniye ilinin plaka kodu 80'dir.
OSMANİYE İLÇELERİNİN PLAKA KODLARI VE HARFLERİ
Osmaniye Merkez Plaka Harf Grupları:
Kadirli İlçesi Plaka Harf Grupları:
Düziçi İlçesi Plaka Harf Grupları:
Bahçe İlçesi Plaka Harf Grupları:
Toprakkale İlçesi Plaka Harf Grupları:
Sumbas İlçesi Plaka Harf Grupları: