81 ilde göçmen kaçakçılığına karşı eş zamanlı operasyon

Türkiye genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 81 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 169 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 430 bin 454 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 783 düzensiz göçmen tespit edildi.

GENİŞ KATILIMLI DENETİM

Denetimlere 27 bin 347 personel, 8 bin 690 ekip, 5 bin 761 kontrol noktası katıldı. Ekipler, ülke genelinde 6 bin 897 umuma açık yeri, 3 bin 892 metruk binayı, 457 terminali denetledi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

"TÜRKİYE ÖRNEK BİR MODEL SUNUYOR"

Türkiye'nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir yaklaşım sergilediği vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunuyoruz" ifadeleri kullandı.