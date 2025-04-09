81 ilde göçmen operasyonu: 120 kaçakçı ve bin 951 göçmen yakalandı

Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini bayram tatilinde de hız kesmeden sürdürdü. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; tam 35 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan baskınlarda 120 göçmen kaçakçısı yakalanırken, 519 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

270 MOBİL GÖÇ NOKTASIYLA YURT GENELİNDE DENETİM

Ramazan Bayramı tatili boyunca 81 ilde görev yapan 270 Mobil Göç Noktası aracı, şehir giriş çıkışlarında, terminallerde, gar ve havalimanlarında, parklarda ve sahillerde yoğun güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda tam 107 bin 796 kişiye kimlik kontrolü yapılırken, 1.951 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

BAKAN YERLİKAYA: "TÜRKİYE DÜZENSİZ GÖÇ ROTASI OLMAKTAN ÇIKTI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede atılan adımların sonuç verdiğini vurgulayarak, "Tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve 81 ilimizin tamamında uygulanan etkin Düzensiz Göçle Mücadele Stratejisi sayesinde ülkemiz; düzensiz göç rotası olmaktan ve düzensiz göçe hedef olmaktan çıktı" dedi.

Bakan Yerlikaya, 19 Temmuz 2023'te hizmete alınan Mobil Göç Noktası Araçlarıyla yapılan kimlik kontrollerinde, ilk üç ayda düzensiz göçmen tespit oranının yüzde 74,5 olduğunu ancak bu oranın 2025 Mart itibarıyla yüzde 1,9'a kadar düştüğünü belirtti.

KESİNTİSİZ VE KARARLI MÜCADELE VURGUSU

Bakan Yerlikaya, "Düzensiz göçe karşı tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve mavi vatanımızın her yerinde; 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.