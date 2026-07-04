81 ilde sünnet şöleni

2024 yılında başlanan ve geleneksel hale getirilen organizasyonlar kapsamında, genel müdürlükten kuru gıda ve aşevi yardımı, muhtaç aylığı ile eğitim yardımı alan ailelerin başvuruda bulunması hâlinde sünnet çağına gelen çocukların sünnet organizasyonları ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

2 BİN 100 ÇOCUĞA ULAŞILACAK

Uygulama kapsamında 2024 yılında 1410 çocuk sünnet ettirilirken, bu sayı 2025 yılında 2 bin 351'e yükseldi. 2026 yılında ise 81 ilin her birinde en az 25 çocuk olmak üzere toplam 2 bin 100 çocuğun sünnet ettirilmesi planlanıyor. Sünnet şölenleri kapsamında çocuklar ve aileleri için yemek ikramında bulunuluyor, klasik araçlar ile konvoylar, animasyon gösterileri, tarihi şehir gezileri ve geleneksel oyunlarla çeşitli etkinlikler sunuluyor.

Gelenekselleşen sünnet şölenleri için konuşan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmak en büyük mutluluğumuzdur" dedi. Aksu, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Osmanlı ve Selçuklu'dan bizlere emanet hayır şartlarını günümüzde devlet eli ile yerine getiren bir kurumdur. Bu kapsamda yaptığımız birçok hizmetin yanı sıra sünnet şölenlerimizi de geleneksel hale getirdik. Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı gereği yaptığımız sünnet organizasyonları şehirlerimizde bir şölen havasında geçiyor. Çocuklarımızın hayata ilk adımında devlet elinin olması hafızalarında da silinmeyecek bir anıya vesile oluyor. Düğün yemeklerinden sünnet kınalarına, konvoydan altınlarına geleneklerimizde olan tüm âdetlerimizi yerine getiriyoruz. Bu vesile ile kendi çocuklarının sünnet etkinlikleri gibi çalışan, bu heyecanı yaşayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.