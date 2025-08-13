81 yaşındaki yaşlı adam ölü bulundu, aynı yaştaki eşi hastaneye kaldırıldı

Olay, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Serkan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Uzun süredir kendilerinden haber alınamayan Özkağnıcı çiftinin yaşadığı daireden kötü kokuların gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi.

Ekipler, eve girdiklerinde Hasan Tahsin Özkağnıcı'nın çürümüş bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın aynı yaştaki eşi Aynur Özkağnıcı ise bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. Yapılan araştırmalarda Hasan Tahsin Özkağnıcı'nın alzheimer rahatsızlığı bulunduğu, eşinin ise yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları olduğu öğrenildi. Özkağnıcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.