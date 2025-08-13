Haberler Yaşam Haberleri 81 yaşındaki yaşlı adam ölü bulundu, aynı yaştaki eşi hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 13.8.2025 20:49 Son Güncelleme: 13.8.2025 22:02

81 yaşındaki yaşlı adam ölü bulundu, aynı yaştaki eşi hastaneye kaldırıldı

Konya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı çiftin evine giren ekipler, 81 yaşındaki Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın cansız bedeniyle karşılaşırken, aynı yaştaki eşi Aynur Özkağnıcı ise bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
81 yaşındaki yaşlı adam ölü bulundu, aynı yaştaki eşi hastaneye kaldırıldı

Olay, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Serkan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Uzun süredir kendilerinden haber alınamayan Özkağnıcı çiftinin yaşadığı daireden kötü kokuların gelmesi üzerine komşuları durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi.

Ekipler, eve girdiklerinde Hasan Tahsin Özkağnıcı'nın çürümüş bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın aynı yaştaki eşi Aynur Özkağnıcı ise bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. Yapılan araştırmalarda Hasan Tahsin Özkağnıcı'nın alzheimer rahatsızlığı bulunduğu, eşinin ise yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıkları olduğu öğrenildi. Özkağnıcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
81 yaşındaki yaşlı adam ölü bulundu, aynı yaştaki eşi hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz