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Giriş Tarihi: 5.4.2024 12:19

83 yaşındaki Muzaffer Temiz'in acı sonu! Kamyonun altında kalarak can verdi!

İstanbul Bağcılar'da 83 yaşındaki Muzaffer Temiz, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan Temiz, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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83 yaşındaki Muzaffer Temiz’in acı sonu! Kamyonun altında kalarak can verdi!

Korkunç kaza saat 09.30 sıralarında Bağcılar Tabya'ya bağlı Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kamyon sürücüsünün yeşil ışık yanarken hareket ettiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Temiz kamyon altında kaldı.

Bir süre sürüklenen Temiz, ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Temiz, olay yerinde hayatını kaybetti. Temiz'in cesedi savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda kamyon sürücüsü Emre S.'yi gözaltına aldı. Emre S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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83 yaşındaki Muzaffer Temiz'in acı sonu! Kamyonun altında kalarak can verdi!
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