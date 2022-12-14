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Giriş Tarihi: 15.12.2022

85 yaş üstüne özel sağlık hizmeti

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
85 yaş üstüne özel sağlık hizmeti
Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 85 yaş üzerindeki tüm kişilerin kendilerinden sorumlu bir hekime emanet edileceği Sağlıklı Yaş Alma Birimleri'ni hayata geçiriyor. Dünyada nadir örneklerden biri olacak bu uygulamayla yaşlıların tüm sağlık süreçleri, işlemleri ve kontrolleri tek bir hekim üzerinden takip edilecek. Ağırlıklı olarak hastanelerde, her 250 kişiye bir birim şeklinde planlanan Sağlıklı Yaş Alma Birimlerinin hekim, hemşire, tekniker ve tıbbi sekreterden oluşması öngörülüyor. Söz konusu birimler, 85 yaş üzerindeki kişilerin sadece hastanede değil evde de takiplerini yürütecek.

HASTANEYE GİTMEDEN RAPOR
Yaşlılar, sağlık raporu gibi tüm işlemlerini hastaneye gitmek zorunda kalmadan uzaktan sağlık hizmetiyle yapabilecek. Böylelikle ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemeleri evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak. Sağlıklı Yaş Alma Birimleri, ayrıca gerektiğinde yaşlılara "evde kan alma" gibi kolaylıklar da sunacak. Hastaneye gelmek durumunda olan yaşlılar ise yine bu birimlerin koordinasyonu ve yönlendirmesiyle işlemlerini kolaylıkla yürütebilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle yaş alan çınarlarımıza hastaneye daha az gelmelerini sağlayarak sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Hastaneye gelme durumunda hastanedeki organizasyonu da koordine edip planlayan bir hizmet şekli olacak. Bu anlamda dünyada da farklı, önemli bir hizmetimiz olacak" dedi.

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85 yaş üstüne özel sağlık hizmeti
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