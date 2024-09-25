852 Nerenin Kodu? 852 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Telefon aramalarında numaranın başında bulunan ve + simgesiyle başlayan kodlar vardır. Bu kodlar numaranın ait olduğu ülkenin telefon kodudur. 852 kodu da bir ülkeye aittir ve bu kodu görenler 852 nerenin kodu sorusuna yanıt aramaktadır. 852 neresi, hangi ülkeye ait soruları bu konuda gündeme gelmektedir.

852 Nerenin Kodu?

Uluslararası telefon görüşmelerinde kullanılan, her ülkenin kendine has bir kodu vardır. Bu kodların hepsi birbirinden farklıdır ve numaranın başına gelmeden yurtdışı telefon görüşmeleri yapılamamaktadır. +852 telefon kodu Hong Kong'a aittir. Hong Kong ile yapılacak telefon görüşmelerinde 852 telefon kodu kullanılmaktadır.

852 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

852 kodu Hong Kong'un uluslararası telefon ağı kodudur. Hong Kong'dan başka bir ülkeye yapılan çağrılarda numaranın başında +852 kodu görülmektedir. Başka bir ülkeden Hong Kong'a ait bir hat aranacaksa eğer yine numaranın başına +852 kodu eklenmelidir. Ancak bu noktada hatırlatılması gereken bir husus vardır, numaranın başına +852 kodu gelmesi için aranan numaranın sim kartı ya da sabit hat Hong Kong'a ait bir operatöre bağlı olması gerekmektedir.