855 Nerenin Kodu? +855 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Uluslararası ülke alan kodları sayesinde herhangi bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan aramalarda karışıklık ya da hata yaşanmaz. Tüm dünyada telefon görüşmelerinin belirli bir düzen içinde yapılabilmesi için bir standart oluşturulmasını sağlayan ülke kodlarından biri de 855'tir. +855 neresi, hangi ülkeye ait öğrenmek isteyenler ve 855 nerenin kodu merak edenler için yanıt Kamboçya olmaktadır.

+ 855 Hangi Ülkenin Uluslararası Alan Kodudur?

+ 855 ülke telefon numarası kodu Güneydoğu Asya'da yer alan Kamboçya'ya aittir. Tayland, Laos ve Vietnam ile komşu olan Kamboçya'da konumlanan sabit bir telefonu ya da bu ülkede bulunan bir cep telefonunu aramak için mutlaka + 855 kodu kullanılmalıdır.

Türkiye'den Kamboçya Telefon Numarası Nasıl Aranır?

Ülkemizin sınırları dışındaki herhangi bir yerdeki bir sabit telefon ile bir cep telefonunu aramak istiyorsak yapmanız gereken aramayı arzuladığımız ülkenin uluslararası alan kodunu öğrenmektir. Örneğin ülkemizden oldukça uzakta olan ve Güneydoğu Asya'da bulunan Kamboçya'ya telefon etmek için ülkenin uluslararası telefon kodunu bilmemiz gerekir. Kamboçya'nın alan kodu ise + 855'tir. Cep telefonu aramalarında şehir koduna ihtiyaç olmadığı için + 855 kodundan sonra direk cep telefonu numarasını tuşlamak yeterli olacaktır.

Fakat Kamboçya'da bulunan bir sabit telefona arama yapmak için bu kod yetmeyecektir. Diyelim ki Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh kentindeki bir sabit telefonu arayacaksınız. O zaman Kamboçya uluslararası alan kodu olan + 855'i tuşladıktan sonra Phnom Penh kentinin alan kodu olan 23 sayısını da tuşlamalısınız. + 855 ve ardından 23 tuşladıktan sonra asıl telefon numarasını girerek bu uluslararası iletişimi gerçekleştirebilirsiniz.