856 Nerenin Kodu? +856 Neresi, Hangi Ülkeye Ait?

Her ülkenin farklı bir uluslararası telefon kodu vardır ve bu kodları Uluslararası Telekomünikasyon Birliği belirlemiştir. Ülkelerin coğrafi konumlarına göre atanan alan kodlarını bilmek örneğin dünyanın farklı ülkelerinde yaşam süren veya herhangi bir nedenle yurtdışına bulunan vatandaşlarımızla iletişim kurmak için önemlidir. Bu doğrultuda Güney Asya'daki +856 neresi, hangi ülkeye ait sorusu ile 856 nerenin kodu sorularının yanıtı merak konusudur.

856 Nerenin Kodu?

Uluslararası telefon kodlarının önemi o ülkede yakını bulunan ya da söz konusu ülkeye gitmek durumunda olanların kendi ülkeleri ile iletişim kurmak için ihtiyaç duyduğu özel numaralardır. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın dünyanın pek çok yerinde bulunduğu düşünüldüğünde ülke alan kodlarını öğrenmeye en çok gereksinim duyan ülkeler arasında Türkiye'nin de yer aldığı söylenebilir. Bu ülkelerden biri de Laos'tur.

Güney Asya'da bulunan ve Vietnam, Çin, Kamboçya, Tayland ile Myanmar ülkelerinin komşusu olan Laos Türkiye ile ekonomi ve ticaret anlaşmasının olması nedeniyle nüfusumuzun bulunduğu bir ülke. Dolayısıyla bu ülkenin telefon koduna ihtiyaç duyan vatandaşlarımız mevcut. Zira Türkiye'nin projeler ürettiği dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Laos'un uluslararası telefon kodu 856'dır.

Türkiye'den Laos'da Bulunan Biri Telefonla Nasıl Aranır?

Türkiye'den bir Güney Asya ülkesi olan Laos'ta bulunan bir telefonu aramak zor değildir. Bunun için öncelikle Laos'a ait uluslararası alan kod olan 856 tuşlanmalı, ardından da sabit hat aranıyorsa şehir kodu girilmelidir. Bu durumda Türkiye'deki şehir kodları gibi örneğin Laos'un başkenti Vientiane aranacaksa buraya ait yerel kodun tuşlanması lazımdır. Son olarak ise ulaşılmak istenen telefon numarası yazılır. Eğer Laos'taki bir cep telefonu aranacaksa şehir kodu kullanılmadan diğer adımların gerçekleştirilmesi istenen numaraya ulaşılmasını sağlayacaktır.