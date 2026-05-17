87 gündür Uğur’dan bir iz yok: Bakanlık talimatıyla harekete geçildi!

Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen 27 yaşındaki Uğur Çalışkan, Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde dayısının evinde kalıyordu. Yakınlarının iddiasına göre yaklaşık 3 yıldır psikolojik rahatsızlık nedeniyle ilaç kullanan Çalışkan, 19 Şubat günü sabah erken saatlerde aniden ortadan kayboldu. İddiaya göre genç adam, kaldığı evin penceresindeki sinekliği parçalayarak dışarı çıktı. O andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailenin uzun süre ulaşamaması üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi ve kayıp başvurusu yapıldı.
BAKAN ÇİFTÇİ, ABİ ÇALIŞKAN'IN ÇAĞRISINA RESMİ X HESABINDAN CEVAP VERMİŞTİ
Bakan Çiftçi, Uğur Çalışkan'ın ağabeyi Tarık Çalışkan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısına doğrudan yanıt vermişti. Açıklamasında süreci yakından takip ettiğini belirten Çiftçi, gerekirse JASAT ekiplerinin de görevlendirileceğini söyledi. Bakan Çiftçi'nin açıklaması şöyleydi: "Değerli kardeşim, konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Gerekirse, kayıpları bulma ve olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabbim sağ salim kavuşmanızı nasip etsin." Bu açıklamanın ardından Hatay'da arama çalışmalarının yeniden hız kazandığı, AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 73 personelin sahaya indirildiği bildirildi.
KIYAFETLERİ VE TELEFONU BULUNDU
İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Bölgedeki dağlık alanlar, dere yatakları ve ormanlık bölgeler didik didik arandı. Günler süren çalışmalarda Uğur Çalışkan'a ait olduğu belirlenen bazı kişisel eşyalar bulundu. Arama ekipleri, taşlık bir bölgede Çalışkan'ın kıyafetlerini, cep telefonunu, cüzdanını ve terliklerini buldu. Ancak genç adamın kendisine dair herhangi bir iz bulunamadı. Eşyaların bulunduğu nokta ve çevresi detaylı şekilde incelenirken, sonuç alınamaması üzerine çalışmalar bir süre sonra sonlandırıldı.
AİLENİN ÇAĞRISI SONRASI YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ
Kayıp gencin ağabeyi Tarık Çalışkan, kardeşinin bulunabilmesi için sosyal medya üzerinden yetkililere çağrıda bulundu. Yapılan paylaşımların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin devreye girdiği ve yeniden arama talimatı verdiği öğrenildi. Talimat sonrası AFAD, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı ekipler bölgede tekrar çalışma başlattı. Toplam 73 personelin katıldığı aramalarda hassas burunlu arama köpekleri de kullanıldı.
FIRNIZ YAYLASI VE VADİLER TARANIYOR
Yeni arama çalışmalarının özellikle Uğur Çalışkan'ın kıyafetlerinin bulunduğu alan çevresinde yoğunlaştırıldığı öğrenildi. Fırnız Yaylası başta olmak üzere sarp kayalıklar, vadiler ve dağlık bölgelerde detaylı tarama yapıldı. Yetkililer, arama faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtirken, aile ise gelecek umutlu bir haberi bekliyor. 87 gündür çocuklarından haber alamayan aile fertlerinin büyük endişe yaşadığı ifade edildi.