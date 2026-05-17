87 gündür Uğur’dan bir iz yok: Bakanlık talimatıyla harekete geçildi!

KIYAFETLERİ VE TELEFONU BULUNDU

İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Bölgedeki dağlık alanlar, dere yatakları ve ormanlık bölgeler didik didik arandı. Günler süren çalışmalarda Uğur Çalışkan'a ait olduğu belirlenen bazı kişisel eşyalar bulundu. Arama ekipleri, taşlık bir bölgede Çalışkan'ın kıyafetlerini, cep telefonunu, cüzdanını ve terliklerini buldu. Ancak genç adamın kendisine dair herhangi bir iz bulunamadı. Eşyaların bulunduğu nokta ve çevresi detaylı şekilde incelenirken, sonuç alınamaması üzerine çalışmalar bir süre sonra sonlandırıldı.