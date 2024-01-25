Haberler Yaşam Haberleri 88 89 Kuralı Nedir? Trafikte 88 89 Kuralı Ne Anlama Gelir?
Giriş Tarihi: 25.1.2024 14:10 Son Güncelleme: 25.1.2024 14:10

88 89 Kuralı Nedir? Trafikte 88 89 Kuralı Ne Anlama Gelir?

88 89 kuralı trafikte en önemi kurallardan bir tanesidir. Sürücülerin can güvenliğini sağlayabilmeleri, karşıdaki araçla takip mesafesini ayarlayabilmeleri ve takip mesafelerinden emin olabilmeleri için yaratılmış olup, hala önemini korumaktadır. Özellikle trafikte yeni olan kişilerin 88 89 kuralı nedir konusunu dikkatlice araştırıp trafikte 88 89 kuralı ne anlama gelir sorusunun yanıtını öğrenmeleri gerekir.

88 89 Kuralı Nedir? Trafikte 88 89 Kuralı Ne Anlama Gelir?

88 89 kuralı trafikte yer alan kilit bir kuraldır. İnsanlar şoför koltuğunda otururken öndeki araç ile aralarında olan mesafeyi hesaplamakta zorluk çekebilirler ki bu en tecrübeli şoförlerin dahi yaşadığı rutin bir problemdir. Bu gibi durumlarda kazaya sebep vermemek adına takip mesafesini ölçebilmek için 88 89 kuralı nedir sorusunun yanıtını öğrenip, trafikte 88 89 kuralı ne anlama gelir konusunda bilgi edinmek çok önemlidir.

88 89 Kuralı Nedir?

88-89 kuralı trafikte araç takip mesafesini ayarlayabilmek için sürücülere tavsiye edilen bir kuraldır. Buna göre 88 89 kuralı sayesinde sürücüler öndeki araç ile olan araç takip mesafesini ayarlayabilecek ve olası kazaların önüne geçilecektir.

Trafikteki araç takip mesafesine göre bazı kurallar bulunur. Bunlar aşağıdaki gibidir.

  • 70 km hız ile giden bir aracın takip mesafesi 35 metredir
  • 80 km hız ile giden bir aracın takip mesafesi 40 metredir
  • 90 km hız ile giden bir aracın takip mesafesi 45 metredir
  • 100 km hız ile giden aracın takip mesafesi ise 50 metredir.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi araç takip mesafesi, gidilen hızın yarısı şeklinde olmalıdır. 88 89 kuralı da "2 saniye" saymayı sağlayarak araç takip mesafesini ölçmede çok etkili bir yöntemdir.

Trafikte 88 89 Kuralı Ne Anlama Gelir?

Trafikte 88 89 kuralı pek çok kazayı önlemeye yardımcı olan bir kuraldır. 88 89 kuralına göre şoförlerin trafikte seyir halinde ilerledikleri esnada önlerindeki araç ile olan takip mesafelerini dikkatli bir şekilde korumaları gerekir.

Öndeki otomobil bir ağacın, evin ya da trafik levhasının yanından geçtiği esnada 88, 89 şeklinde 2 saniye sayılması, öndeki aracın geçmiş olduğu nesneye ulaşma süresinin 2 saniyeyi doldurması durumunda araç takip mesafesinin korunduğundan emin olunur ve yolculuğa aynı takip mesafesinde güvenle devam edilir.

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88 89 Kuralı Nedir? Trafikte 88 89 Kuralı Ne Anlama Gelir?
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