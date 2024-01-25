88 89 Kuralı Nedir? Trafikte 88 89 Kuralı Ne Anlama Gelir?

88 89 kuralı trafikte yer alan kilit bir kuraldır. İnsanlar şoför koltuğunda otururken öndeki araç ile aralarında olan mesafeyi hesaplamakta zorluk çekebilirler ki bu en tecrübeli şoförlerin dahi yaşadığı rutin bir problemdir. Bu gibi durumlarda kazaya sebep vermemek adına takip mesafesini ölçebilmek için 88 89 kuralı nedir sorusunun yanıtını öğrenip, trafikte 88 89 kuralı ne anlama gelir konusunda bilgi edinmek çok önemlidir.

88 89 Kuralı Nedir?

88-89 kuralı trafikte araç takip mesafesini ayarlayabilmek için sürücülere tavsiye edilen bir kuraldır. Buna göre 88 89 kuralı sayesinde sürücüler öndeki araç ile olan araç takip mesafesini ayarlayabilecek ve olası kazaların önüne geçilecektir.

Trafikteki araç takip mesafesine göre bazı kurallar bulunur. Bunlar aşağıdaki gibidir.

70 km hız ile giden bir aracın takip mesafesi 35 metredir

80 km hız ile giden bir aracın takip mesafesi 40 metredir

90 km hız ile giden bir aracın takip mesafesi 45 metredir

100 km hız ile giden aracın takip mesafesi ise 50 metredir.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği gibi araç takip mesafesi, gidilen hızın yarısı şeklinde olmalıdır. 88 89 kuralı da "2 saniye" saymayı sağlayarak araç takip mesafesini ölçmede çok etkili bir yöntemdir.

Trafikte 88 89 Kuralı Ne Anlama Gelir?

Trafikte 88 89 kuralı pek çok kazayı önlemeye yardımcı olan bir kuraldır. 88 89 kuralına göre şoförlerin trafikte seyir halinde ilerledikleri esnada önlerindeki araç ile olan takip mesafelerini dikkatli bir şekilde korumaları gerekir.

Öndeki otomobil bir ağacın, evin ya da trafik levhasının yanından geçtiği esnada 88, 89 şeklinde 2 saniye sayılması, öndeki aracın geçmiş olduğu nesneye ulaşma süresinin 2 saniyeyi doldurması durumunda araç takip mesafesinin korunduğundan emin olunur ve yolculuğa aynı takip mesafesinde güvenle devam edilir.