Haberler Yaşam Haberleri 89 metre fren yapmış yine de duramamış
Giriş Tarihi: 13.11.2023

89 metre fren yapmış yine de duramamış

Konya’da 5 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı kazada 89 metre fren izine rastlandı. Sürücünün, 82 kilometre hız sınırının bulunduğu yolda 117 kilometre hızla gittiği belirlendi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
89 metre fren yapmış yine de duramamış
Konya'da önceki gece aşırı hız yapan Sefa Selvi (19), Yeni İstanbul Caddesi'nden karşıya geçmeye çalışan Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları E. (14) ve F. A .(7) ile A. A. (9) ezerek öldürdü. Emine Atalay (32), Ali C. A. (8), H. A. (11), F. A. (7) ile sürücünün aracındaki kız arkadaşı C. N. Ö. (16) de yaralandığı kaza yerinde yapılan incelemede 89 metre fren izi tespit edildi. Bu fren izine göre de Selvi'nin 82 kilometre hız sınırı olan yolda 117 kilometre hızla gittiği belirlendi. Testlerde kanında uyuşturucuya rastlanmayan ancak, dikkat eksikliğine yol açan amfetamin izine rastlanan Selvi, 1.5 litre protein tozu ile 1 litre enerji içeceği içtiğini öne sürdü. Selvi tutuklanırken, kazanın kurbanlarından Aslan ailesi üyeleri Kadınhanı ilçesine bağlı Pusat köyünde, A. A. ise merkez Selçuklu ilçesinde toprağa verildi.



PARK HALİNDEKİ CİPE ÇARPTI
İstanbul Güngören'de önceki gece seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki cipe çarptı. Kazada, kontrolden çıkan otomobilin içindeki 3 kişi ile park halindeki cipte bulunan 3 kişi yaralandı. Ambulansta uzun süre kalp masajı yapılan sürücü, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Öte yandan Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kızılırmak Caddesi'nde dün gece Ali Güneş'in (20) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bir işyerinin duvarına çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracı kullanan Ali Güneş ile yanındaki Sude Buse Naz'ın (16) hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Güneş'in babasının da 2008'de trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı. Manisa'nın Kula ilçesinde ise Gediz Köprüsü'nden düşen ticari araçtaki Çağlar Uzun (28) ve anne Gülşen Uzun (60) ile Naci Şen (32) hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Doğu Akdeniz'de düşen ABD'ye ait hava aracında 5 asker öldü
İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökceada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi? | MİLYONER 5 MİLYON TL'LİK SORU
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İsrail vahşete doymuyor! Ameliyathane ve doğumhaneyi vurdular
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ey Netanyahu gidicisin, Gazzeli bebeklerin ahı yanına kalmaz
Son dakika haberleri: Adana’da kazanan yok! Fenerbahçe zor deplasmandan 1 puanla ayrıldı…
BM kuruluşlarından ortak açıklama: Gazze için acil uluslararası eylem çağrısı yapıyoruz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Dünyanın en uzun boylu kadını! Uçağa binsin diye öyle bir şey yapıldı ki, gören hayret ediyor...
Dünya şokta! Ünlü fenomen liposuction ameliyatında hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
89 metre fren yapmış yine de duramamış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA