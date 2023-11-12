89 metre fren yapmış yine de duramamış

Konya'da önceki gece aşırı hız yapan Sefa Selvi (19), Yeni İstanbul Caddesi'nden karşıya geçmeye çalışan Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları E. (14) ve F. A .(7) ile A. A. (9) ezerek öldürdü. Emine Atalay (32), Ali C. A. (8), H. A. (11), F. A. (7) ile sürücünün aracındaki kız arkadaşı C. N. Ö. (16) de yaralandığı kaza yerinde yapılan incelemede 89 metre fren izi tespit edildi. Bu fren izine göre de Selvi'nin 82 kilometre hız sınırı olan yolda 117 kilometre hızla gittiği belirlendi. Testlerde kanında uyuşturucuya rastlanmayan ancak, dikkat eksikliğine yol açan amfetamin izine rastlanan Selvi, 1.5 litre protein tozu ile 1 litre enerji içeceği içtiğini öne sürdü. Selvi tutuklanırken, kazanın kurbanlarından Aslan ailesi üyeleri Kadınhanı ilçesine bağlı Pusat köyünde, A. A. ise merkez Selçuklu ilçesinde toprağa verildi.İstanbul Güngören'de önceki gece seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki cipe çarptı. Kazada, kontrolden çıkan otomobilin içindeki 3 kişi ile park halindeki cipte bulunan 3 kişi yaralandı. Ambulansta uzun süre kalp masajı yapılan sürücü, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Öte yandan Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Kızılırmak Caddesi'nde dün gece Ali Güneş'in (20) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bir işyerinin duvarına çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracı kullanan Ali Güneş ile yanındaki Sude Buse Naz'ın (16) hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Güneş'in babasının da 2008'de trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı. Manisa'nın Kula ilçesinde ise Gediz Köprüsü'nden düşen ticari araçtaki Çağlar Uzun (28) ve anne Gülşen Uzun (60) ile Naci Şen (32) hayatını kaybetti.