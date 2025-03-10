89 yaşındaki dededen komşu katliamı! "O eşyayı oraya niye koydun?" tartışması kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı

"HUSUMET VE KAVGA YOKTU" DEDİLER

Mehmet I. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini ifade etti.