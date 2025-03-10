89 yaşındaki dededen komşu katliamı! "O eşyayı oraya niye koydun?" tartışması kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı

Uşak'ta, kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı. Banaz ilçesi Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. (89), evinin önündeki park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti.
KADIN KOMŞUSUNU DA VURDU
Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi (61) silahla vurdu. İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.