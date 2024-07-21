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Giriş Tarihi: 21.7.2024 10:33

9 ayrı suçtan aranıyordu! Bekçi olarak çalıştığı şantiyede kıskıvrak yakalandı

Aydın'da 9 ayrı suçtan aranan şahıs, bekçi olarak çalıştığı şantiyede İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İHA
9 ayrı suçtan aranıyordu! Bekçi olarak çalıştığı şantiyede kıskıvrak yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 9 suçtan 5 yıldır aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Yapılan çalışma sonucunda 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmaktan 2 dosya, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyandan 2 dosya, Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmadan 2 dosya, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmekten, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme ve Orada Kalmadan ve Hırsızlık' suçlarından aranan, hakkında 10 yıl 4 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. isimli aranan şahıs, Söke ilçesi Yamaç Mahallesinde bekçi olarak çalıştığı şantiyede yakalandı.

Hükümlü adli işlemelerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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9 ayrı suçtan aranıyordu! Bekçi olarak çalıştığı şantiyede kıskıvrak yakalandı
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