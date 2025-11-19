9 ilde 12 ayrı suç örgütüne operasyon! 106 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Kahramanmaraş, Diyarbakır, Balıkesir, Antalya, Muğla, Tekirdağ ve Yalova, Manisa ve Bitlis'te 12 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 106 şüpheli yakalandı, 68'i tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SAHTE BELGE, UYUŞTURUCU, SİLAH KAÇAKÇILIĞI…

Düzenlenen operasyonda, Kahramanmaraş'ta, sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan şahıslar adına sahte sürücü belgesi düzenledikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Balıkesir'de silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da sosyal medya üzerinden vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Muğla'da yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için ödenen nakdi yardımları zimmetlerine geçirdikleri, Tekirdağ ve Yalova'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Manisa ve Bitlis'te tefecilik yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.