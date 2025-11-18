9 ilde yasadışı bahis ve kara para aklama operasyonu! 38 şüpheli yakalandı

Mersin merkezli 9 ilde '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mersin merkezli, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak olarak 9 ilde yapılan planlı çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan aralarında hakemlerinde olduğu 38 şüphelinin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek maksadıyla kripto varlık hesaplarında 816 Milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları, yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri parayı kayıt altına almadan yasal ekonomiye sızdırarak, vergi tabanının daralmasına sebep olacak şekilde çıkar karşılığında yurt içi ve yurt dışı uzantılarına para transferi yaptıkları tespit edilerek haklarında soruşturma başlatıldı.

Ayrıca şüphelilerin, bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, 630 bin dolar, 151 bin Euro, 5 Milyon 183 Bin TL nakit para ile 200 kilogram gümüş, 5 kilogram altın, 1 ruhsatsız tabanca, 1 soğuk cüzdan ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında, 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz mal varlığına, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca, 1 milyon 300 bin Euro mevduata ve şüphelilerin banka hesaplarına el konuldu.